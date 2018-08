Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Versorger habe in der ersten Jahreshälfte etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sam Arie in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Überraschungen habe es keine gegeben, was positiv gewertet werden könne. Alles in allem sprach einer von guten Nachrichten./ck/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2018-08-08/12:05

ISIN: DE000ENAG999