Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 90 auf 87 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Schweizer Rückversicherer habe ihn in zweierlei Hinsicht enttäuscht, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zum Einen mit dem Ansinnen, die unterbewertet Tochter ReAssure an die Börse bringen zu wollen, und zum Anderen mit erneut hohen Verlusten der Sparte Corporate Solutions./bek/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2018-08-08/12:06

ISIN: CH0126881561