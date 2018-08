Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Der Einzelhändler habe in den USA ziemlich enttäuscht, schrieb Analyst Arnaud Joly in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Angesichts bestätigter Jahresziele rechnet der Experte aber nicht mit größeren Anpassungen der Markterwartungen./ag/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2018-08-08/12:07

ISIN: NL0011794037