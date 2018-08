Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) empfehlen die 7% Anleihe (ISIN XS1346815787/ WKN A18W1F) der Intesa Sanpaolo (ISIN IT0000072618/ WKN 850605) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu kaufen.Das Halbjahresergebnis (H1 2018) der Intesa Sanpaolo (ISP) zeige weiterhin die positiven Aspekte des diversifizierten Geschäftsmodells der Bank auf. Trotz ihrem Fokus auf Italien lasse die Bank mit soliden Ergebnissen aufhorchen und stelle weiterhin den italienischen Klassenprimus im Bankensektor dar. Die Analysten der RBI würden trotz der Einführung der Senior non-preferred (SNP) Klasse mit keiner weiteren Emissionstätigkeit der Bank in 2018 rechnen. Die Akquise der beiden venezianischen Banken würden die Analysten als Credit-positiv sehen. Sie sähen basierend auf den Erfahrungen im Rahmen der Abwicklung der Banco Popular in Spanien (sowohl AT1 als auch Tier 2 komplett herabgeschrieben) nur mehr wenig Argumente für die deutliche Differenz im Pricing von AT1 zu Tier 2 Instrumenten und würden infolgedessen die AT1 Instrumente innerhalb der Haftungskaskade bevorzugen. Die politischen Turbulenzen in Italien würden im Moment die Sicht auf die weiterhin soliden Fundamentaldaten der Bank verschleiern. ...

