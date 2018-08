München (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager AllianceBernstein (AB) treibt den Ausbau des Geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der Ernennung von Wendy Stevenson als Marketing Director weiter voran, so AB in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...