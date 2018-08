Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. In der zuletzt schwachen Paket- und Briefsparte dürften die vom Logistiker ergriffenen Maßnahmen ab dem zweiten Halbjahr schrittweise für Besserung sorgen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte niedrigere Steuerquote dürfte etwas höhere Konsensprognosen für den Gewinn je Aktie nach sich ziehen./bek/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2018-08-08/12:19

ISIN: DE0005552004