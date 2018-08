Die Commerzbank hat die Einstufung für Allianz SE nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Zahlen seien in Hinblick auf das Wachstum im Schaden- und Unfallbereich und die Margen in der Vermögensverwaltung eindrucksvoll gewesen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Trend zu höheren Margen im Fondsgeschäft dürfte nachhaltig sein, so dass er seine Schätzungen entsprechend angepasst habe./mf/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

