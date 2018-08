Der Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 vermeldet eine Partnerschaft mit dem Ladeinfrastruktur-Spezialisten Wallbe - und kündigt in diesem Zuge eine E-Mobilitätsoffensive rund um sein Stadion, die Benteler-Arena in Paderborn, an. Der Ladesäulen-Hersteller wird die Voraussetzungen schaffen, um auf dem Vorplatz des Stadions künftig zehn E-Autos und sechs E-Bikes gleichzeitig laden zu können. Allerdings werden die Ladesäulen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...