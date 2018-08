Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen von 160 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach einem unerwartet starken Jahresauftakt habe das zweite Quartal des Vakuumpumpenherstellers enttäuscht, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Auftragsentwicklung habe beträchtlich an Dynamik eingebüßt. Die Jahresziele halte er zwar weiter für realistisch, aber die Margen dürften sich nicht nochmals so verschlechtern wie im abgelaufenen Jahresviertel./ck/ag Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0132 2018-08-08/13:34

ISIN: DE0006916604