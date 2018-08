Themen heute:

Faurecia bringt Formula Student in Fahrt /// Repräsentative Umfrage bestätigt: Reisen im Wohnmobil am liebsten auf Nummer sicher

1.

Faurecia, eines der weltweit führenden Technologieunternehmen der Automobilindustrie unterstützt seit 2016 die "Formula Student Germany". In diesem Jahr messen sich rennsportbegeisterte Nachwuchsingenieure erneut noch bis zum 12. August am Hockenheimring.

Die Teams starten in drei unterschiedlichen Klassen, bei denen Rennwagen mit Verbrennungsmotoren, Elektroantrieben und fahrerlose Konzepte präsentiert werden. Experten von Faurecia aus den Bereichen "Seating" und "Clean Mobility" stehen den Wettbewerbsteilnehmern vor Ort mit Rat und Tat zu Seite.

Die intensive Nachwuchsförderung besitzt für den Automobilzulieferer hohe Priorität, berichtet Andreas Marti, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Faurecia Automotive GmbH: "Die Formula Student bietet für uns eine hervorragende Plattform, Talente anzusprechen und für uns zu begeistern. Am Stand im Fahrerlager stehen die Ausbildungsmöglichkeiten des Unternehmens daher im Mittelpunkt. Unser besonderes Interesse gilt derzeit auch dem weiblichen Ingenieursnachwuchs." Die Aktion "Speed up Her Career @Faurecia" bietet weiblichen Interessenten die Möglichkeit, sich direkt mit den Personalverantwortlichen auszutauschen. Zusätzlich dazu können sich die weiblichen Talente für das Programm "Empowering future female leaders @Faurecia" bewerben. Hauptgewinn dabei ist ein "Meet and Greet" mit dem Management des Unternehmens inklusive einem "female talent Workshop" und einer Standortbesichtigung.

2.

Komfortabel soll es sein und ansprechend im Design - aber vor allem soll es eins sein: sicher. Deutschlands Wohnmobilfahrer und Wohnmobilinteressierte haben klare Vorstellungen, wenn es um das Thema Ausstattung geht.

Für 50 Prozent hat der Faktor Sicherheit dabei den höchsten Stellenwert. Auf Platz zwei rangiert Komfort mit 33%. Technik-Aspekte sowie Stauraum spielen für jeweils 7 Prozent bei der Wahl eines Reisemobils die Hauptrolle. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Niesmann+Bischoff GmbH.

Weitere Erkenntnisse der Studie: 71 Prozent der Befragten sind davon überzeugt, dass Airbags zur standardmäßigen Serienausstattung eines Wohnmobils gehören. Dabei sind Airbags an Bord von Wohnmobilen gesetzlich nicht verpflichtend und in vielen Fahrzeugen, insbesondere auch in luxuriösen Reisemobilen, überhaupt nicht eingebaut. Exakt ein Viertel der Befragten geben an, dass sie wahrscheinlich für den Einbau von Airbags Geld ausgeben würden.

