Das Marktforschungsinstitut COGITARIS verstärkt seine Geschäftsführung um einen zweiten Geschäftsführer. Neben Jörg Paninka, der das Unternehmen bislang führte, wird künftig Aydin Nasseri die Geschäftsführung ergänzen. Aydin Nasseri studierte an der Universität Mainz und Hamburg Politikwissenschaft, Soziologie und Jura mit dem Schwerpunkt Markt- und Meinungsforschung. Nach Beendigung seines Studiums war er zunächst in verschiedenen Marktforschungsinstituten tätig und arbeitet inzwischen seit 2010 zuletzt als Senior-Projektmanager mit Herrn Paninka erfolgreich zusammen. Für Jörg Paninka ist dieser Schritt eine ganz natürliche Entwicklung: "Aydin Nasseri und ich ergänzen uns einfach wunderbar. Gemeinsam wollen wir neue Impulse im Unternehmen setzen und weitere Geschäftsfelder erschließen." Herr Nasseri soll die Umsetzung innovativer Marktforschungskonzepte vorantreiben sowie die strategische Unternehmensentwicklung nachhaltig mitgestalten. Dadurch kann das bereits gut eingespielte Duo die kontinuierlich wachsende Anzahl an Mitarbeitenden und die damit verbundenen Herausforderungen effektiver steuern. "Ich habe viele innovative Ideen, die ich zusammen mit Jörg Paninka umsetzen will - und dabei ziehen wir an einem Strang. Denn uns vereint analytisches Denken und unser Streben nach individuellen, umsetzbaren Lösungen für unsere Kunden.", so Aydin Nasseri zu seiner neuen Position.



Über COGITARIS



COGITARIS bietet als Full-Service-Institut seinen Kunden die bestmögliche Beratung und die modernste Technologie in allen Etappen der Marktforschung, wenn es um Kunden, Marken und Mitarbeiter geht. Durch fundierte Marktforschung, einer individuellen Kundenbetreuung und die einschlägige Erfahrung über Branchen, Marktveränderungen und Zielgruppen, entwickelt COGITARIS für seine Kunden präzise Lösungen sowie strategische Entscheidungshilfen. Zu den Kunden zählen namhafte mittelständische Unternehmen sowie multinationale Konzerne im In- und Ausland.



