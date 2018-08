In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,50%-Anleihe der KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG 2018/24 (WKN A2NB96) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Auf Grund der soliden betriebswirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens und der geplanten Fortführung der Profitabilität in Verbindung mit der Rendite von 4,97% p.a. (auf Kursbasis von 102,75% am 08.08.2018) sei diese Bewertung für die KAEFER-Anleihe gerechtfertigt, so die Analysten.

5,50%-KAEFER-Anleihe 2018/24

ANLEIHE CHECK: Die im Juli 2018 emittierte besicherte Anleihe der KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG mit Laufzeit bis 10.01.2024 und einem Volumen von 250 Millionen Euro ist mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 10.01. und 10.07.) ausgestattet. Die Anleihen werden mit einer Mindeststückelung von 100.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...