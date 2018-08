UMS United Medical Systems International AG: UMS schließt Vergleich mit dem ehemaligen Steuerberater in Höhe von 349 TEUR DGAP-Ad-hoc: UMS United Medical Systems International AG / Schlagwort(e): Vergleich/Vergleich UMS United Medical Systems International AG: UMS schließt Vergleich mit dem ehemaligen Steuerberater in Höhe von 349 TEUR 08.08.2018 / 15:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. UMS United Medical Systems International AG i. A.: UMS schließt Vergleich mit dem ehemaligen Steuerberater in Höhe von 349 TEUR Hamburg, den 8. August 2018. Die UMS AG hat sich mit ihrem ehemaligen Steuerberater auf die Zahlung von EUR 335.000,00 als Ersatz für den ihr entstandenen Schaden aufgrund einer fehlerhaften Beratung in den Jahren 2010 und 2011 geeinigt. Darüber hinaus werden der UMS AG 2/3 der Verfahrenskosten, insgesamt EUR 13.998,20 erstattet. Mit Abschluss dieses Vergleichs kann die Liquidation nunmehr zügig abgeschlossen werden. Als Termin für die letzte Hauptversammlung ist der 19. November 2018 vorgesehen. Das Unternehmen in Kürze Die UMS United Medical Systems International AG i. A. ist eine im Prime Standard der Deutsche Börse AG gelistete Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft hat am 14. August 2014 ihre Beteiligung an der United Medical Systems (DE), Inc. und damit im Wesentlichen ihr gesamtes Vermögen veräußert. Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. September 2014 hat der Vermögensübertragung zugestimmt. Der Vertrag wurde am 11. November 2014 vollzogen. Mit Vollzug der Vermögensübertragung wurde der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft in die Verwaltung eigenen Vermögens geändert. Auf der Hauptversammlung am 27. April 2015 wurde die Auflösung der Gesellschaft zum 30. April 2015 beschlossen. Kontakt Christian Möller, Tel: +49 (0)151 506 92 063, Fax: (040) 50 01 77-77, E-Mail: christian.moeller@umsag.com 08.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: UMS United Medical Systems International AG Borsteler Chaussee 53 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 - 500 177 - 00 Fax: +49 (0)40 - 500 177 - 77 E-Mail: investor@umsag.com Internet: www.umsag.com ISIN: DE0005493654 WKN: 549365 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712163 08.08.2018 CET/CEST

