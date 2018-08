Hier geht's zum Video

Starbucks kooperiert mit Alibaba - doch in China gibt es starke Konkurrenz. Was kann Starbucks da entgegen setzen, Vivien Sparenberg von Vontobel? Lieferdienste sind starke Konkurrenz für Starbucks in China, sagt Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard. Doch Starbucks laufe in China - mit einem Marktanteil von ca 80 Prozent. Dennoch wachsen die Kursziele nicht in den Himmel...