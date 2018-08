Berlin (www.aktiencheck.de) - Im Juni und Juli traten die Aktienmärkte in Europa größtenteils auf der Stelle - ganz im Gegensatz zum Auf und Ab der Monate Januar bis Mai, so die Experten von GAM. In den letzten zwei Monaten sei es zu einer erkennbaren Rotation zwischen den Sektoren gekommen: Eben diese Rotation habe zu einer Outperformance von Sektoren wie Telekommunikation, Pharma und Energie auf Kosten der Bereiche Technologie und zyklische Konsumgüter geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...