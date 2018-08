Von Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)--Der Siemens-Wettbewerber General Electric verschlankt sich weiter und verkauft jetzt für 2,6 Milliarden US-Dollar einen weiteren Teil seiner Finanzierungstochter GE Capital. Die Starwood Property Trust Inc erklärte am Mittwoch, man werde das Fremdkapital-Projektfinanzierungsgeschäft für den Energiebereich (Energy Project Finance Debt Business) von GE Capital übernehmen. Die Transaktion beinhaltet zudem Kreditzusagen von 400 Millionen Dollar.

Der Technologiekonzern mit Sitz in Boston sucht sein Heil derzeit generell in einer Schrumpfkur. Das Geschäft von GE Capital wurde bereits seit Jahren erheblich zusammengestrichen. GE Capital galt einst als ein systemisch wichtiges Finanzinstitut in den Vereinigten Staaten. Seit 2016 trifft diese Bezeichnung allerdings nicht mehr zu, weil mehrere Geschäftsteile bereits veräußert wurden. In diesem Jahr kündigte GE an, die Größe des Energie- und Industriegeschäfts von GE Capital in den kommenden 24 Monaten erheblich zu reduzieren. Das Management von GE arbeitet zudem daran, auch andere Geschäftsteile des Konzerns zu verkaufen.

Erst vor einigen Tagen berichtete das Wall Street Journal, GE wolle wesentliche Teile seines milliardenschweren Digitalgeschäfts veräußern. Der US-Konzern habe eine Investmentbank damit beauftragt, eine Auktion für das Geschäft auf den Weg zu bringen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Derzeit sei aber unklar, was GE genau verkaufen wolle und wieviel Geld ein Deal dem Unternehmen in die Kasse spülen könnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2018 09:12 ET (13:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.