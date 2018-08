Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fraport nach Zahlen von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Flughafenbetreiber habe im ersten Halbjahr ein erfreuliches Passagierwachstum verzeichnet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ergebnisentwicklung sei jedoch leicht hinter den Erwartungen zurück geblieben. Er berücksichtigte nun den Einmalertrag aus dem Verkauf der Beteiligung am Flughafen Hannover in seiner Gewinnschätzung für 2018. Den höheren fairen Wert begründete er mit einer Anpassung an die Bewertung anderer Branchenwerte./ck/tih Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005773303