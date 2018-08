MorphoSys will in China durchstarten: Wie das deutsche BioTech-Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, habe man gemeinsam mit dem chinesischen Branchenvertreter "I-Mab Biopharma" den Wirkstoff "TJ202/MOR202" als neues klinisches Prüftherapeutikum in China eingereicht.

Demnach habe man einen entsprechenden Antrag auf Zulassung bei der chinesischen Medizinbehörde CNDA vorgelegt. Der Wirkstoff solle laut Konzernanhaben bei der Therapie von Knochenmarkkrebs (multiples Myelom) klinisch erprobt werden.

MorphoSys

