Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Zahlen von 94 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Beide Unternehmensbereich des Klebstoff- und Konsumgüterkonzerns hätten im zweiten Quartal ein unerwartet starkes organisches Wachstum und ein solides Margenniveau erreicht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte seine Gewinnschätzungen nach oben an. Die Anhebung des Umsatzziels für 2018 sei zwar keine große Überraschung, dürfte das Vertrauen der Investoren aber weiter stärken./tih/la Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005200000