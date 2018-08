Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Logistikkonzerns hätten im Rahmen der zuletzt korrigierten Unternehmensprognose gelegen, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Brief- und Paketgeschäft dürfte zwar in den kommenden Quartale eine Großbaustelle bleiben und die Ergebnisse belasten, dennoch sollte das Geschäftsmodell in Summe intakt sein. Sack bezog nun eine etwas geringere Steuerquote in seine Schätzungen ein./la/tih Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0164 2018-08-08/17:54

ISIN: DE0005552004