Wohin geht die DAX-Reise? Anleger suchen nach Antworten

Nach einem schwachen Handelsauftakt schaffte es der DAX am heutigen Mittwoch zeitweise in die Gewinnzone. In der Spitze wurde ein Kursplus von rund 0,4 Prozent erzielt, allerdings trübte sich die Stimmung zum Ende des Handels wieder ein wenig ein.

Das war heute los. Nach der gestrigen Kurserholung hatten DAX-Anleger auf einen anhaltenden positiven Trend gehofft. Allerdings wollte sich kein Stimmungshoch einstellen. Im Fokus war vor allem der Kampf um die Marke von 12.700 Punkten. Als Erfolg könnte man lediglich den Umstand mitnehmen, dass dieses Mal eine Verschärfung der chinesisch-amerikanischen Handelsstreitigkeiten keine breite Verunsicherung am Markt ausgelöst hat. Von einer nachhaltigen Erholung scheinen wir im DAX aber ebenfalls weit entfernt zu sein.

Während Anleger neben der Weltpolitik auch weiter auf Quartalsberichte schauten, war Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) auch hierzulande das Gesprächsthema Nummer eins. Chef und Gründer Elon Musk war es, der gestern Abend mit einer Reihe von Tweets und einer Mail an die Mitarbeiter des kalifornischen Elektrowagenbauers für Furore gesorgt hatte. Er spiele mit dem Gedanken, Tesla von der Börse zu nehmen, hieß es dabei. Diese Gedankenspiele schoben den Aktienkurs der Tesla-Aktie in die Höhe. Die Börsenaufsicht unterbrach zeitweise sogar den Handel mit den Anteilsscheinen. Auch in den kommenden Tagen dürften Anleger gespannt auf die weiteren Entwicklungen rund um Tesla schauen, da noch keine endgültigen Entscheidungen gefallen seien.

