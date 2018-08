(shareribs.com) Frankfurt / New York 08.08.2018 - Technologie-Werte zeigten sich in einem schwachen Marktumfeld uneinheitlich. Im deutschen Handel zogen die Papiere von Dialog Semiconductor deutlich an. Die NASDAQ kommt kaum vom Fleck. Der DAX korrigierte um 0,1 Prozent auf 12.633 Zähler. Hier ging es für die Papiere von Deutsche Bank, Infineon und Lufthansa leicht nach oben. Auf der anderen Seite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...