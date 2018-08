Übernahme stärkt die ausgelagerten Testeinrichtungen von Nelson Labs, um die Pharma- und Medizintechnikbranche besser zu bedienen

Sotera Health, der weltweit führende, voll integrierte Anbieter von Lösungen für den globalen Gesundheitsschutz, hat Gibraltar Laboratories aus New Jersey übernommen. Mit dieser Übernahme werden die analytischen Testmöglichkeiten des Geschäftsbereichs Nelson Labs von Sotera Health in den USA ausgebaut. Gibraltar Laboratories ist ein führender ausgegliederter Anbieter von Tests in der Mikrobiologie und analytischen Chemie für Pharma- und Medizintechnikhersteller. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Gibraltar Laboratories mit Hauptsitz in Fairfield, New Jersey, hat einen hervorragenden Ruf für Kundenservice, technische Expertise und Qualitätsleistung. Gibraltar ist bekannt für USP-konforme Tests in den Bereichen Mikrobiologie, Sterilitätssicherung und analytische Chemie. Das Unternehmen, dessen Eigentümer und Betreiber seit 1970 die Familie Prince ist, unterhält zwei Laboratorien im Dreistaatengebiet New Jersey.

"Gibraltar Laboratories ist ein angesehenes Labor, das für seine starken Kundenbeziehungen zu US-amerikanischen Pharmaherstellern bekannt ist", sagte Michael B. Petras Jr., CEO von Sotera Health. "Neben seiner Testkompetenz unterhält Gibraltar seine Anlagen im nordöstlichen Pharmakorridor, in dem zahlreiche führende Pharmahersteller der Vereinigten Staaten ihren Sitz haben. Mit der Übernahme bauen wir unsere Präsenz in dieser wichtigen Region aus und stärken unsere Testkapazitäten für die Pharmaindustrie weiter. Wir begrüßen es, dass sich die starken Führungs- und Fachkräfte von Gibraltar unserer Mission‚ Safeguarding Global HealthTM anschließen."

"Durch das Engagement von drei Generationen der Familie Prince und unsere erfahrenen Fachleute aus den Bereichen Mikrobiologie und Chemie haben wir uns einen Namen als zuverlässiger, flexibler und äußerst professioneller Partner für unsere Kunden gemacht und wissen, dass dies auch für Sotera Health gilt", betonte Dr. Daniel L. Prince, President von Gibraltar Laboratories. "Mein Ziel ist es, dass Gibraltar an seinen langjährigen exzellenten Ruf anknüpft und die Angebote weiter ausbaut. Wir erreichen dies durch unsere künftige Zugehörigkeit zu Sotera Health, einem weltweit tätigen Unternehmen, dessen breites Leistungsspektrum und große Reichweite den von uns mit Stolz bedienten Branchen einen außerordentlichen Wert bieten."

"Die Angebote sowie die strategische Lage der Anlagen von Gibraltar werden ein großer Vorteil für unsere gemeinsamen Kunden sein, die die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Partner schätzen, der stets Qualität, Service und Fachwissen bieten kann", so Jeff Nelson, President von Nelson Labs. "Das Team von Gibraltar ist für diese Werte bekannt und hat zudem einen ausgezeichneten Ruf für die Ausarbeitung von Fachstudien, die Herstellern helfen, die Sicherheit, Wirksamkeit und gesetzliche Konformität ihrer Produkte nachzuweisen. Zudem finde ich es äußerst spannend, direkt mit Dr. Daniel Prince zusammenzuarbeiten, der für mich einer der Vordenker unseres Fachs ist."

Gibraltar wird den Geschäftsbereich Nelson Labs von Sotera Health ergänzen. Die Fachkenntnisse von Gibraltar bei pharmazeutischen Produkten und analytischen Testkapazitäten werden die bestehenden Stärken von Nelson Labs in der Medizintechnik und bei Fachberatungsdiensten in der Mikrobiologie erweitern. Die Anlagen von Gibraltar sind bei der FDA registriert, gemäß ISO 17025 zertifiziert und zeichnen sich dadurch aus, sowohl für den mikrobiologischen als auch den chemischen Bereich akkreditiert zu sein. Die Übernahme von Gibraltar Laboratories beinhaltet nicht Prince Sterilization Services, LLC. Beide Unternehmen freuen sich jedoch, dass Gibraltar weiterhin eine Partnerschaft mit Prince Sterilization Services unterhält, um die für die Zertifizierung ihrer Produkte erforderlichen Tests bereitzustellen.

Über Sotera Health: Zusammen mit seinen Geschäftseinheiten ist Sotera Health LLCder weltweit führende, voll integrierte Anbieter von Lösungen für den globalen Gesundheitsschutz. Mit über 500 Jahren gebündelter wissenschaftlicher Expertise gewährleistet das Unternehmen die Sicherheit im Gesundheitswesen, indem es geschäftskritische Dienstleistungen für die Medizintechnik -, Pharma-, Gewebe- und Lebensmittelindustrie erbringt. Sotera Health betreibt 63 Anlagen in 13 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 2.600 Mitarbeiter und erreicht jährlich mehr als 180 Millionen Menschen in aller Welt. Sotera Health bedient weltweit mehr als 5.000 Kunden, darunter 75 der 100 größten Hersteller von Medizintechnik.

Sotera Health ist mit seinen drei Best-in-Class-Unternehmen Nelson Labs, Nordion und Sterigenics mit dem Ziel auf dem Markt vertreten, tagtäglich die Sicherheit der Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Nelson Labs bietet mikrobiologische und analytische Tests sowie Fachberatung an, die Kunden bei der Entwicklung und Instandhaltung von Sterilisationslösungen für Medizintechnik, Gewebe- bzw. implantierbare Produkte sowie den pharmazeutischen und biologischen Bereichen unterstützen. Nordion ist der weltweit größte Anbieter von Cobalt-60, das im Gamma-Sterilisationsverfahren eingesetzt wird. Sterigenics bietet auf Auftragsbasis umfassende Sterilisations- und Ionisationslösungen für die Branchen Medizintechnik, Pharmazeutik, Lebensmittelsicherheit und Hochleistungsmaterialien an.

Sotera Health LLC befindet sich im Besitz der Private-Equity-Firmen Warburg Pincus und GTCR. Weiter Informationen über Sotera Health finden Sie unter soterahealth.com, über Nelson Labs unter nelsonlabs.com über Nordion unter nordion.com und über Sterigenics unter sterigenics.com.

Über Nelson Laboratories: Nelson Laboratories, LLC ist der branchenführende Anbieter weltweiter Labortest- und Fachberatungsdienstleistungen. Nelson Labs führt über 400 strenge mikrobiologische und analytische Labortests, darunter eine Best-in-Class-Testplattform für Extractables und Leachables, für die Medizintechnik-, Pharma- und Gewebeindustrie durch. Das Unternehmen gilt als Best-in-Class-Partner, der bei der Zusammenarbeit mit Kunden zur Lösung komplexer Probleme äußerst erfolgreich ist. Mit 11 weltweiten Laborstandorten in acht Ländern engagiert sich Nelson Labs unter dem Leitspruch Safeguarding Global HealthTM mit jedem durchgeführten Test weltweit für den Schutz der Gesundheit.

Über Gibraltar Laboratories: Mit einem hervorragenden Ruf für Kundenservice, Qualitätsforschung, Qualitätskontrolle und Tests in den Bereichen Stammzellen, Bakteriologie, Mykologie, Virologie, Chemie, Reinigungsvalidierungen und In-vitro-Toxikologie hat Gibraltar Laboratories den Goldstandard für Auftragslaboratorien gesetzt. Gibraltar Laboratories ist kompetenter Ansprechpartner für die Pharma-, Medizintechnik-, Orthopädie-, Biopharmazie-, Chemie- und Kosmetikindustrie sowie Gewebebanken. Das Unternehmen betreibt zwei Labore und hat seinen Sitz in Fairfield, New Jersey. Weitere Informationen finden Sie unter www.gibraltarlabsinc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180808005684/de/

