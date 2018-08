Baden-Baden (ots) -



Am Donnerstag, 9. August 2018 macht der Eistruck in Heidenheim Station beim 1. FC Heidenheim 1846 e.V. Zwischen 12 und 13 Uhr können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie SWR3 Hörerinnen und Hörer und Fußballfans für eine halbe Stunde ein kostenloses Eis vor dem Stadion des Fußballclubs in der Schloßhaustraße 162 abholen. Den Besuch des Eistrucks hat der 1. FC Heidenheim 1846 e.V. am Mittwoch, 8. August 2018 bei der "SWR3 Eis-Challenge" gewonnen.



Mannschaftsgeist verhilft zu Gewinn



Petra Saretz, Bereichsleitung und Organisation, hatte ihren Fußballclub zur Teilnahme an der Programmaktion angemeldet. Gemeinsam mit einem Team aus dem Fußballclub und Hilfe aus der Region über soziale Netzwerke hat sie sich das Gratis-Eis für alle live in SWR3 erspielt und mit 13 von 20 möglichen Punkten den Tagessieg geholt: Fußball ist ein Mannschaftssport und das zieht sich eben durch, auch in der Verwaltung. Und das Team hat es gemeistert, wir freuen uns sehr! Wir haben es auf Facebook gepostet und hatten mit vielen Menschen über Whatsapp Kontakt, so dass wir von allen Seiten unterstützt worden sind und - ja - gemeinsam es dann auch hinbekommen haben. Morgen sind alle FCH Fans und Heidenheimer auf jeden Fall herzlich zu uns zum Eis essen eingeladen". Möglicherweise kommen auch Profifußballer und die Nachwuchsmannschaft zum Eis essen vorbei. Am morgigen Tag wird auch SWR3 Moderator Sebastian Müller mit dem "SWR3 Eis-Challenge"-Team vor Ort sein und sorgt für gute Stimmung in der Mittagspause.



Programmaktion läuft bis Freitag, 10. August 2018 Für das erfrischende Eisvergnügen sorgt die "SWR3 Eis-Challenge" noch bis Freitag, 10. August 2018. Dabei spielen täglich von Montag bis Freitag drei Unternehmen aus dem Sendegebiet zwischen 14 und 17 Uhr live im Radio um den Besuch des Eistrucks am Folgetag in der Mittagspause. Bewerbungen sind unter SWR3.de möglich. Fotos von der Aktion gibt es auf SWR3.de und dem SWR3 Instagram-Account (@swr3online).



Kooperationspartner der Programmaktion ist Edeka Südwest.



