Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China ließ die Anleger weitgehend kalt.

China hatte kurz vor Handelsauftakt mit einem Gegenschlag auf neue US-Zölle reagiert. Die Führung in Peking verhängte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Waren in einem Volumen von 16 Milliarden Dollar. Diese sollen ab dem 23. August erhoben werden.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,672 Prozent. Fünfjährige Papiere rückten um 1/32 Punkt auf 99 19/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,836 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten ebenfalls um 1/32 Punkt auf 99 6/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,969 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen auch 1/32 Punkt auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,117 Prozent./la/he

AXC0284 2018-08-08/21:19