An der Wall Street haben die Anleger nach den jüngsten Gewinnen einen Gang zurückgeschaltet. So gaben die Standardwerte am Mittwoch etwas nach und die wichtigsten Technologie-Indizes schlossen kaum verändert. Im Fokus stand weiterhin der sich hochschaukelnde Handelsstreit zwischen den USA und China.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,18 Prozent auf 25 583,75 Punkte. Der marktbreite S&P 500 trat bei minus 0,03 Prozent auf 2857,70 Punkte nahezu auf der Stelle. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,09 Prozent auf 7469,55 Punkte nach oben./la/he

