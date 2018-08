Harte Gold Corporation gibt Konstruktions- und Genehmigungs-Update DGAP-News: Harte Gold Corporation / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Research Update Harte Gold Corporation gibt Konstruktions- und Genehmigungs-Update 08.08.2018 / 22:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Toronto - 8. August 2018 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt das folgende Update der Konstruktions- und Genehmigungsaktivitäten. Die wichtigsten Punkte: - Während der Konstruktion gab es innerhalb der letzten 8 Monate keine Unfälle mit Arbeitsausfallszeiten. - Die übertägigen Konstruktionsarbeiten an der Zerkleinerungsanlage und am Mühlenkomplex sind abgeschlossen und die Inbetriebnahme ist mittels sich vor Ort befindlicher Generatoren im Gange. - Das Setzen der Masten für die 44km lange Stromleitung von White River zum Betriebsgelände ist abgeschlossen und die Installation der Stromkabel ist im Gange. Der Übergang zur Versorgung aus dem Netz ist für September geplant. - Das Unternehmen zielt auf den Erhalt der vollständigen Betriebsgenehmigungen im September. Von den vielen für den Betrieb benötigten Genehmigungen stehen nur noch vier aus. Diese Anträge repräsentieren Änderungen bestehender Genehmigungen und sind beachtlich fortgeschritten. Bis dato gab es keine wesentlichen Beanstandungen der entsprechenden Ministerien. - Redpath Canada Limited ("Redpath") kam im Mai auf das Minengelände und wichtige untertägige Minenentwicklungsarbeiten wurden durchgeführt einschließlich der Verlängerungen des Hauptbelüftungssystems, einer weiteren Entwicklung der Rampen Sugar Zone North und South sowie des Zugangs zu dem gut definierten hochgradigen Abbaublock Upper Zone von der Rampe Sugar Zone South aus. - Fünf Abbauniveaus wurden für den anfänglichen Erzabbau nach Erhalt der letzten Genehmigungen vorbereitet. Alle notwendigen Bergbaugeräte für den aktuellen Minenplan sind vor Ort oder deren Lieferung ist geplant, um den Anlauf zur vollen Produktion zu unterstützen. - Die Bekanntgabe der kommerziellen Produktion im vierten Quartal 2018 liegt laut früherer Prognose des Unternehmens weiterhin im Zeitplan. - Das Unternehmen stellt aktiv Mühlenpersonal, zusätzliches technisches Personal und andere Hilfskräfte ein und hat Einstellungen priorisiert, um zu gewährleisten, dass kritische Positionen für die Betriebsbereitschaft besetzt sind. Herr Stephen G. Roman, President und CEO von Harte Gold, sagte: "Obwohl wir mit den historischen Verzögerungen bei den Genehmigungen enttäuscht sind, so haben wir Anpassungen an den Konstruktions- und Minenzeitplanen vorgenommen, die es uns erlauben, weiterhin auf unser angegebenes Ziel der kommerziellen Produktion hinzuarbeiten. Herr Roman fügte hinzu: "Es ist wichtig zu erkennen, dass wir seit dem Entwicklungsbeginn des Projekts Sugar Zone eng mit den entsprechenden Ministerien der Regierung von Ontario zusammengearbeitet haben und zahlreiche Genehmigungen hinsichtlich der Entnahme einer 70.000-Tonnen-Großprobe zu fortgeschrittenen Explorationszwecken, eines 30.000 Tonnen umfassenden kommerziellen Produktionsprogramms der Phase I, der Minenzufahrtsstraße, der Mühlenkonstruktion, der Stromleitungskonstruktion, der Einrichtung zur Tailings-Lagerung, des Explorationsprogramms auf der gesamten Liegenschaft und jetzt der vollen kommerziellen Produktion erhalten haben. Im Jahr 2016 entschied sich das Unternehmen für den Konstruktionsbeginn basierend auf den erhaltenen Genehmigungen, um mehrere Arbeitsbereiche zu optimieren und die kommerzielle Produktion zu beschleunigen. Zu dieser Zeit wurde von den Behörden angedeutet, dass die vollständigen Genehmigungen im Juni 2018 ausgestellt werden. Wir sind enttäuscht, dass sich das anvisierte Datum verschoben hat. Wir haben jedoch die volle Unterstützung unserer nahegelegenen First Nation, Pic Mobert, der Stadt White River und aller Gemeinden im Umkreis der Mine Sugar Zone. Wir arbeiten aktiv mit den entsprechenden Ministerien am Abschluss des Genehmigungsverfahrens." Alle Abbildungen und Tabellen in dieser Meldung sind in der originalen englischen Pressemitteilung zu sehen. Genehmigungen Für den Beginn der kommerziellen Produktion benötigt Harte Gold vier ausstehende Genehmigungen. Die folgende Tabelle fasst die wichtigen Genehmigungen zusammen, die erhalten wurden und die zurzeit geprüft werden sowie den erwarteten Zeitrahmen: Tabelle: Siehe originale englische Pressemitteilung. Wasseraufbereitungsanlage Harte Gold hat eine hochmoderne Wasseraufbereitungsanlage im Mühlengebäude installiert. Diese Anlage wird wird das gesamte Wasser des Projekts aufbereiten und der Entwurf des Mühlenkomplexes hat diese Aufbereitungsanlage integriert, sodass 98% des Brauchwassers des Betriebs recycelt oder vor Ort und in der Mühle wieder verwendet werden. First Nations Harte Gold unterzeichnete ein Impact Benefits Agreement ("IBA", Abkommen über Auswirkungen des Projekts und Vorteile für die First Nation in diesem Gebiet) mit Pic Mobert First Nation, der nahegelegenen First Nation (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2018). Pic Mobert und Pic River First Nation befinden sich im gleichen Wassereinzugsgebiet wie das Projekt und haben keine besonderen Bedenken hinsichtlich des Projekts geäußert. Die Regierung von Ontario führt Beratungen auf einer unteren Ebene mit drei weiteren First Nation Bands, die Rechte der Ureinwohner und/oder Abkommen in der Nähe des Projekts geltend machen. Diese First Nation Bands befinden sich außerhalb des Wassereinzugsgebietes des Projekts und ihre Geltendmachungen werden von den zwei nahegelegenen First Nation Bands abgelehnt. Harte Gold hat die Bemühungen der Regierung unterstützt, indem sie Informationen hinsichtlich des Projekts auf mehreren Versammlungen zur Verfügung stellten. Harte Gold erwartet, dass dieser Prozess bis Ende August abgeschlossen wird. Konstruktion der Stromleitung und der Transformatorenstation Die Fertigstellung der Stromleitung, die für Juli geplant war, wird jetzt bis Ende August erwartet. Das Setzen der Strommasten bis zum Minengelände wurde abgeschlossen und das Verlegen der Stromkabel ist zu ungefähr 55% abgeschlossen. Die Lieferung eines 13,8-kV-Transformators, der für die Stromversorgung des Untertagebetriebs verwendet wird, wurde verzögert aufgrund eines Anstiegs der globalen Nachfrage nach Transformatoren ohne Bezug zu dem Projekt. Das Unternehmen hat eine Übergangslösung gefunden, die es ermöglichen wird, die bestehenden 600-Volt-Generatoren und einen Aufspanntransformator zu verwenden, um die untertägigen Entwicklungsarbeiten termingerecht fortzusetzen. Abbildung: Ort der Transformatorenstation Installation der Stromleitung. Übertägige Konstruktionsarbeiten und Inbetriebnahme Mühlen-, Zerkleinerungsanlagen- und Transportbandkonstruktionist jetzt abgeschlossen und zum "Einschalten" genehmigt. Es verbleiben noch geringfügige Arbeiten an den Rohrleitungen und Instrumenten, die Anfang August abgeschlossen werden. Ein Transportband zur Beschickung der Zerkleinerungsanlage wird ebenfalls installiert, dass eine Zufahrtsrampe zur Beschickung des Backenbrechers mit Material aus der Erzhalde ersetzen wird. Der Großteil der Inbetriebnahme kann vor den letzten Genehmigungen und dem Abschluss der Stromleitung durchgeführt werden. Folgendes wird im Monat August durchgeführt: - Vollständige Inbetriebnahme des Zerkleinerungssystems für das Aufhalden von Erz vor der Mühlenbeschickung. - Test des Verriegelungs- und Kommunikationssystems. - Einschalten der Motoren und Betrieb der Anlage mit Rücklaufwasser. - Test aller Systeme auf Undichtigkeiten und irgendwelche anderen operativen Probleme. Ein vorläufiger 4-kV-Generator wurde zum Minengelände transportiert, um die Inbetriebnahme der Mühle zu unterstützen. Abbildung: Aufbereitungsanlage der Mine Sugar Zone. Untertageabbau Harte Gold hat Redpath mit den untertägigen Entwicklungsarbeiten beauftragt einschließlich Bohrungen und Sprengungen für die Zufahrtsrampen, Auffahren der Erzlager und Transport des Materials an die Oberflache. An Foraco International SA ("Foraco') wurde der Auftrag für Langbohrungen zur Strossenentwicklung vergeben. Während der Strossenabbau in Erwartung der letzten Genehmigungen eingestellt ist, setzt das Unternehmen die untertägigen Entwicklungsarbeiten in der Sugar Zone fort. Im Monat Juni hat Redpath 198m an Strecken aufgefahren oder 6,4m pro Tag, was die geplanten 6,2m pro Tag übertrifft. Diese Arbeiten erfolgten, um die Rampe der Sugar Zone North und die Zugangsstollen zum Abbaublock der Upper Zone von der Rampe Sugar Zone South aus zu verlängern (siehe Abbildung unten). Die Upper Zone, ein hochgradiges Gebiet, das positive Bohrergebnisse im Rahmen der Abgrenzungsbohrungen lieferte (siehe Pressemitteilung vom 23. Juli 2018) wird einer der ersten Bereiche sein, der im Rahmen der kommerziellen Produktion abgebaut wird. Die untertägigen elektrischen Arbeiten für die 13,8-kV-Leistung sind abgeschlossen. Ein vorläufiger 600-Volt-13,8-kV-Aufspanntransformator wurde installiert, um die Fortsetzung der untertägigen Entwicklungsarbeiten zu erlauben. Abbildung: Untertägige Entwicklung in Mine Sugar Zone. Abbildung: Mine Sugar Zone Abbaublock in Upper Zone. QA/QC Statement Das Unternehmen hat ein Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (Quality Assurance and Control, "QA/QC") implementiert, um zu gewährleisten, dass die Probennahme und die Analyse der Bergbau- und Explorationsarbeiten gemäß der Branchenstandards durchgeführt werden. Bohrkerne werden halbiert. Eine Kernhälfte wird an Actlabs Laboratories in Thunderbay, Ontario, geschickt, während die andere Hälfte für zukünftige Nachprüfungen im Kernlager des Unternehmens in White River, Ontario, verbleibt. Zertifizierte Referenzstandards und Leerproben werden dem Probenstrom in regelmäßigen Abständen zugegeben und als Teil des QA/QC-Programms kontrolliert. Die Goldanalyse erfolgt mittels der Brandprobe mit anschließender Atomabsorptionsanalyse, Gewichtsanalyse oder Pulp Metallics. Die Mineralressourcenschätzung wurde in Übereinstimmung mit den NI 43-101 Richtlinien angefertigt. Robert Kusins, P. Geo., Harte Golds Senior-Ressourcengeologe, ist die qualifizierte Person des Unternehmens. Er hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung vorbereitet, die Zusammenstellung überwacht oder genehmigt. Über Harte Gold Corp. Harte Gold Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung ihrer Liegenschaft Sugar Zone (100% Harte Gold), wo das Unternehmen die Entnahme einer 70.000-Tonnen-Großprobe in der Lagerstätte Sugar Zone abgeschlossen und gemäß der kommerziellen Abbaugenehmigung für Phase 1 30.000 Tonnen Erz abgebaut hat. Ferner wurde eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 800 Tonnen pro Tag genehmigt und gebaut. Die Liegenschaft Sugar Zone befindet sich 80km östlich des Hemlo Gold Camp. Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 15. Februar 2018, eine angezeigte Mineralressource von 2.607.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 8,52 g/t für 714.200 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte Mineralressource von 3.590.000 Tonnen mit einem Gehalt von 6,59 g/t für 760.800 Unzen enthaltenes Gold. Harte Gold besitzt ebenfalls die Liegenschaft Stoughton-Abitibi, die an der Verwerfungszone Destor-Porcupine neben und im Streichen der Goldmine Holloway liegt. Für weitere Informationen: Stephen G. Roman President and CEO Tel. +1-416-368 0999 E-Mail: sgr@hartegold.com Shawn Howarth VP Corporate Development Tel. +1-416-368 0999 E-Mail: sh@hartegold.com Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 