An der Magforce-Aktie scheiden sich Geister. Obwohl der Anbieter nanotechnologisch-basierter Therapien zur Behandlung von Hirntumoren in den vergangenen Monaten eine Reihe positiver Nachrichten parat hatte - von der Finanzierungsseite bis hin zu der für die Berliner so wichtigen US-Zulassungsstudie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...