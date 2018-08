CEWE mit deutlichem Umsatzplus im ersten Halbjahr 2018 DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis CEWE mit deutlichem Umsatzplus im ersten Halbjahr 2018 09.08.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CEWE mit deutlichem Umsatzplus im ersten Halbjahr 2018 - Erstes Halbjahr 2018 im Plan: Umsatz steigt um 8,5 % auf 254,5 Mio. Euro - CEWE FOTOBUCH wächst mit 3,9 % im ersten Halbjahr auf 2,4 Mio. Exemplare - Jüngsten Akquisitionen reduzieren Ergebnis im ersten Halbjahr wie geplant - EBIT-Jahresziel von 48 Mio. Euro bis 54 Mio. Euro bekräftigt Oldenburg, 9. August 2018. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) sieht sich nach dem ersten Halbjahr auf gutem Weg, die geplanten Jahresziele für 2018 zu erreichen. Der Konzern-Umsatz lag mit 254,5 Mio. Euro um 8,5 % über dem Vorjahresergebnis (H1 2017: 234,6 Mio. Euro). Auf Grund der erwartet negativen Effekte der jüngsten Akquisitionen Cheerz und LASERLINE betrug das EBIT -3,4 Mio. Euro (H1 2017: -0,4 Mio. Euro). Rechnet man diese Auswirkungen heraus, liegt das EBIT im ersten Halbjahr 2018 nahezu exakt auf Vorjahresniveau. In Summe bestätigen die Halbjahreszahlen die Prognose des Vorstands für das aktuelle Geschäftsjahr: Der Konzernumsatz soll 2018 auf 630 bis 665 Mio. Euro steigen (2017: 599,4 Mio. Euro), das Konzern-EBIT soll im Korridor von 48 Mio. Euro bis 54 Mio. Euro liegen, das EBT zwischen 47,5 Mio. Euro und 53,5 Mio. Euro und das Nachsteuerergebnis zwischen 33 Mio. Euro und 37 Mio. Euro. Damit stiegen alle wichtigen Kennzahlen gegenüber dem Vorjahr. CEWE klar auf Prognose-Kurs "Das 1. Halbjahr 2018 liegt auch mit unseren jüngsten Akquisitionen klar auf Prognose-Kurs", so Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Im Fotofinishing-Umsatz habe CEWE deutlich zugelegt, obwohl das extrem heiße Wetter noch mehr als in den Vorjahren dazu führe, dass Kunden zunächst eher fotografieren als Fotoprodukte zu bestellen. "Der erneut gestiegene Umsatz pro Foto beweist, dass unsere Mehrwertprodukte von den Kunden wertgeschätzt werden", unterstreicht Friege. Die Akquisitionen entwickelten sich positiv. So sei etwa mit der LASERLINE-Akquisition der Umsatz im Kommerziellen Online-Druck um über 21 % gewachsen. "Und nicht zuletzt werden sich die Synergien künftig schrittweise positiv auf die Ergebnisebene auswirken", so Friege. Fotofinishing: Absatzsteigerungen beim CEWE FOTOBUCH und bei Mehrwertprodukten Das Geschäftsfeld Fotofinishing hat sich im ersten Halbjahr sehr stark entwickelt und ein Umsatzplus von 7,5 % auf 180,3 Mio. Euro erwirtschaftet (2017: 167,7 Mio. Euro). Damit hat das Geschäftsfeld trotz der seit April herrschenden Rekordtemperaturen und der immer deutlicheren Umsatzverschiebung ins 4. Quartal ein klares Wachstum erzielt. Dazu hat auch Cheerz beigetragen. Auf Grund der noch geplant negativen Ergebnisbeiträge der Cheerz-Akquisition verringerte sich das EBIT auf 0,4 Mio. Euro (2017: 1,6 Mio. Euro). Besonders erfreulich ist aus Unternehmenssicht, dass mit dem CEWE FOTOBUCH eines der Schlüsselprodukte im ersten Halbjahr 2018 eine Absatzsteigerung von 3,9 % erzielte. Zudem sorgten die Mehrwertprodukte wie z.B. CEWE WANDBILDER, CEWE KALENDER, CEWE CARDS, Handyhüllen und weitere Fotogeschenke für zusätzliches Wachstum im ersten Halbjahr - teilweise sogar im saisonbedingt traditionell eher rückläufigen zweiten Quartal. Diese Mehrwertprodukte sind auch der Hauptgrund für die Steigerung des Umsatzes pro Foto um 3,2 % auf 20,07 Eurocent. "Neben unseren Akquisitionen haben wir in den vergangenen Monaten auch weiter in unsere Markenbekanntheit investiert. In Anbetracht der Umsatzsteigerung unserer CEWE-Markenprodukte hat sich diese Strategie ausgezahlt", betont Christian Friege. Die gute Umsatzentwicklung sei zudem eine solide Grundlage für das vierte Quartal, in dem in der Regel nahezu der vollständige Jahresgewinn erwirtschaftet würde. Kommerzieller Online-Druck: Starkes Umsatzwachstum v.a. durch LASERLINE Vor allem durch die Akquisition von LASERLINE konnte CEWE den Umsatz im Kommerziellen Online-Druck um 21,3 % auf 49,1 Mio. Euro steigern (2017: 40,5 Mio. Euro). Trotz des weiterhin starken Preisdrucks im Inland und des durch den Brexit geschwächten UK-Geschäfts wuchs das Geschäftsfeld aber auch organisch. Das EBIT lag erwartungsgemäß bei -2,1 Mio. Euro und trägt derzeit noch den geplant negativen Ergebnisbeitrag von LASERLINE (EBIT Kommerzieller Online-Druck H1 2017: -0,2 Mio. Euro). Darüber hinaus verstärkten höhere Papierpreise und gestiegene Logistikkosten diese Entwicklung. Friege: "Die deutlichen Umsatzsteigerungen stimmen uns optimistisch. Perspektivisch soll der Kauf von LASERLINE das Geschäftsfeld klar stärken und ab 2019 einen positiven Beitrag zu den Unternehmenserträgen liefern. Mit Ausnahme von UK ist zudem die Prognose für den europäischen Online-Druck-Markt unverändert positiv. Die Entwicklung vom Offline- zum Online-Druck braucht Zeit. Wir sehen uns gerade auch mit der Übernahme von LASERLINE sehr gut aufgestellt und erwarten im zweiten Halbjahr eine weitere Umsatzsteigerung." CEWE RETAIL: Weiter Fokussierung auf Fotofinishing-Produkte Die fortschreitende Fokussierung des CEWE-Einzelhandels auf Fotofinishing-Produkte reduziert naturgemäß den Hardware-Umsatz in diesem Segment. Darüber hinaus verzichtet CEWE weiter bewusst auf margenschwache Umsätze. Daher sanken die Umsätze im Geschäftsfeld Einzelhandel wie bereits in den Vorjahren: Im ersten Halbjahr 2018 wurden 23,3 Mio. Euro erreicht, ein Rückgang um 7,0 % gegenüber dem Vorjahr (2017: 25,0 Mio. Euro). Das EBIT lag mit -0,69 Mio. Euro dabei leicht unter Vorjahresniveau (2017: -0,38 Mio. Euro). "Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass in erster Linie das vierte Quartal entscheidend für die Erträge im Fotohardware-Einzelhandel ist. Auch Kameras und andere Foto-Hardware-Produkte sind typische Weihnachtsgeschenke. Daher gehen wir klar davon aus, dass wir sämtliche Jahresziele für dieses Geschäftsfeld erreichen werden", so Friege. Zudem müsse bei der Betrachtung dieses Geschäftsfeldes immer berücksichtigt werden, dass der Einzelhandel ein wichtiger Absatzkanal für Fotofinishing-Produkte sei, die wiederum im Geschäftsfeld Fotofinishing ausgewiesen werden. CEWE weiterhin solide finanziert - substantielle Wertsteigerung des Unternehmens Mit einer Eigenkapitalquote von 54,9 % zum 30.06.2018 (30.06.2017: 62,4 %) ist CEWE weiterhin sehr solide finanziert. Ursache für die leichte Verringerung ist die Bilanzverlängerung durch die Akquisitionen von LASERLINE und Cheerz sowie durch den Kauf der Immobilie "Saxopark", dem Online-Druck-Standort von Saxoprint. Der Ertrag auf das eingesetzte Kapital (ROCE) sank von 20,5 % im Vorjahr auf weiterhin sehr ordentliche 16,5 % per 30.06.2018. Auch hier führten die Zukäufe zu einer Steigerung des durchschnittlichen Capital Employed. Friege: "Aufgrund des strategisch hohen Wertes sowie der Ertragspotentiale der Zukäufe und der relativ preiswerten Standort-Sicherung im Saxopark, wird zwar die Verzinsung kurzfristig sinken, der Wert des Unternehmens aber langfristig substantiell steigen." Ergebnisse nach Geschäftsfeldern im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2018 CEWE Einheit Q2 2017 Q2 2018 H1 2017 H1 2018 (1) Fotofinishing Digitalfotos Mio. 412,2 421,9 840,6 879,8 Stck. Fotos von Filmen Mio. 12,0 10,5 21,2 18,5 Stck. Fotos gesamt Mio. 424,2 432,4 861,8 898,3 Stck. CEWE FOTOBUCH Tsd. 1.120,0 1.121,1 2.279,1 2.369,1 Stck. Umsatz Mio. Euro 82,1 85,9 167,7 180,3 EBIT Mio. Euro 0,2 -1,6 1,6 0,4 Effekte aus Mio. Euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 Kaufpreisallokationen Erlös Grundstück Dänemark Mio. Euro +0,5 - +0,5 - EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -0,1 -1,5 1,3 0,6 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 13,2 12,4 25,0 23,3 EBIT Mio. Euro -0,1 -0,2 -0,4 -0,7 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 19,9 24,7 40,5 49,1 EBIT Mio. Euro -0,3 -1,6 -0,2 -2,1 Effekte aus Mio. Euro 0,1 -0,1 -0,4 -0,3 Kaufpreisallokationen Integrationskosten Mio. Euro - -0,3 - -0,5 LASERLINE EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -0,2 -1,2 0,2 -1,3 (4) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,7 1,0 1,4 1,8 EBIT Mio. Euro -0,9 -0,6 -1,4 -1,0 Effekte aus Mio. Euro -0,1 - -0,2 - Kaufpreisallokationen EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -0,8 -0,6 -1,2 -1,0 CEWE Konzern Einheit Q2 2017 Q2 2018 H1 2017 H1 2018 Umsatz Mio. Euro 116,0 123,9 234,6 254,5 EBIT Mio. Euro -1,0 -4,0 -0,4 -3,4 Sondereffekte Mio. Euro +0,1 -0,5 -0,3 -1,0 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -1,1 -3,4 -0,1 -2,3 EBT Mio. Euro -1,1 -3,6 -0,4 -3,4 Ergebnis nach Steuern Mio. Euro -0,8 -2,7 -0,3 -2,5 Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Erläuterungen zur Tabelle "Ergebnisse nach Geschäftsfeldern" (1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale, z.B. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations) Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de Internet: cewe.de , deindesign.de , cewe-print.de , viaprinto.de , saxoprint.de , laserline.de Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD, CEWE SERVICE und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad(c) oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Finanzterminkalender: (soweit terminiert) 24.09.2018 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2018 25.09.2018 Baader Investment Conference 2018 13.11.2018 Veröffentlichung Zwischenbericht Q3-2018 13.11.2018 Pressemitteilung zum Zwischenbericht Q3-2018 26.11.2018 Deutsches Eigenkapitalforum 2018 Über CEWE: Der innovative Foto- und Online-Druckservice ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.600 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2017 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,0 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 599,4 Mio. Euro. Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. 09.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 