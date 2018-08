The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000NLB25V6 NORDLB FESTZINSANL.40/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US06406RAJ68 BK OF NY MELLON 2023 BD00 BON USD N

CA XFRA US202795JN13 COMMONW. EDISON 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA US278865BA78 ECOLAB 2047 BD00 BON USD N

CA XFRA US448579AG79 HYATT HOTELS 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA USU0046PAB32 ACI WORLDWIDE 18/26 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU57631AC48 MATADOR RES. 18/26 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US65339KAQ31 NEXTERA ENER. CAP.H.18/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US751212AC57 RALPH LAUREN 18/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US958254AK08 WESTERN GAS PARTN. 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US958254AL80 WESTERN GAS PARTN. 18/48 BD01 BON USD N

CA 0NB XFRA CA09226C1023 BLACK TUSK RES.INC. EQ00 EQU EUR N

CA 1JMN XFRA CA36854A1084 GELUM CAPITAL LTD EQ00 EQU EUR N

CA 0P2 XFRA CA83577W1086 SOPERIOR FERTIL. EQ00 EQU EUR N

CA ADLJ XFRA DE000A2NB7L7 ADLER REAL ESTATE AG JGE EQ00 EQU EUR Y

CA 0XP XFRA GB00BZ15CS02 ARGO BLOCKCHAIN LS -,001 EQ01 EQU EUR N

CA 2OX XFRA US38267D1090 GOOSEHEAD INS. CL.ADL-,01 EQ01 EQU EUR N