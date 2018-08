FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PFM XFRA US70932B1017 PENNYMAC FIN.S.A DL-,0001 0.345 EUR

ZCG XFRA US09180C1062 BJ'S RESTAURANTS INC. 0.095 EUR

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.190 EUR

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.397 EUR

14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 0.862 EUR

6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01 0.078 EUR

19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.267 EUR

MBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.121 EUR

VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.517 EUR

HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.310 EUR

2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.319 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.153 EUR

HDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.310 EUR