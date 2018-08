Mutares expandiert mit der Gründung von Mutares UK nach Großbritannien DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Sonstiges Mutares expandiert mit der Gründung von Mutares UK nach Großbritannien 09.08.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mutares expandiert mit der Gründung von Mutares UK nach Großbritannien - Gründung von Mutares UK und Eröffnung des Büros in London - Neue Regionaleinheit deckt Aktivitäten für Großbritannien und Nordics ab - Erste Transaktion in Großbritannien, der Erwerb des Schienenfahrzeuggeschäfts von Knorr-Bremse, angekündigt - Kari Nerg und Philip Szlang verantworten UK-Geschäft Die Gründung von Mutares UK und die Eröffnung der Niederlassung in London sind nach Mutares Frankreich und Mutares Italien der nächste Meilenstein in der erfolgreichen internationalen Expansion der Mutares-Gruppe. München/London, 9. August 2018 - Die Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2), eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München, die sich auf den Erwerb und die Entwicklung von mittelständischen Unternehmen mit operativem Verbesserungspotenzial konzentriert, hat eine neue Tochtergesellschaft, Mutares UK, gegründet. Die Gründung der Tochtergesellschaft und die Eröffnung des neuen Büros in der Brook Street in London markieren die Fortsetzung der erfolgreichen Expansion der Mutares AG in den französischen und italienischen Markt in den vergangenen Jahren und werden es der Mutares-Gruppe ermöglichen, ihre Aktivitäten auf dem britischen Markt und den Nordics schneller voranzutreiben. Dabei wird sich das Londoner Büro auf die Identifizierung und Durchführung neuer Plattform- und Add-on-Akquisitionen in Großbritannien und den Nordics konzentrieren. Für Plattform-Akquisitionen liegt der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen mit operativem Entwicklungspotenzial. Dabei kann es sich um Unternehmensausgliederungen und andere Sondersituationen handeln, in denen die jeweiligen Unternehmen von einem neuen Eigentümer mit langfristigem Horizont und Inhouse-Kapazitäten sowie einem Ansatz zur aktiven Unterstützung der Entwicklung der Portfoliounternehmen profitieren werden. "Wir freuen uns über den neuen Standort in London und sind davon überzeugt, dass unser Investment-Fokus und unser Wertschöpfungsansatz sehr gut zum britischen Markt passen. Die Transaktion des Schienenfahrzeuggeschäfts von Knorr-Bremse ist ein gutes Beispiel dafür. Auf dem europäischen Festland haben wir unsere Aktivitäten bereits erfolgreich ausgebaut und sind nun bestrebt, unsere Aktivitäten im britischen Markt und den Nordics auszubauen", sagt Robin Laik, CEO und Gründer der Mutares AG. "Bereits heute sehen wir eine attraktive Pipeline von Chancen in Großbritannien. Wir sind überzeugt, dass wir mit einem Team vor Ort das Wachstum beschleunigen und uns gleichzeitig auf die Entwicklung unserer Aktivitäten in den Nordics konzentrieren können. Wir freuen uns sehr auf die anstehenden Aufgaben", sagt Kari Nerg, Head of Mutares UK. Kari Nerg, Head of Mutares UK, wird gemeinsam mit Philip Szlang, Head of International M&A, das Büro in London leiten. Unternehmensprofil der Mutares AG Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. Mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt. Kontakt: Mutares AG Corinna Lumpp Manager Investor Relations & Strategy Tel.: +49 (0) 89 929 2776-0 Email: ir@mutares.de www.mutares.de Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 8982 7227 Email: sh@crossalliance.com www.crossalliance.com 09.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A0SMSH2 WKN: A0SMSH Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712315 09.08.2018

