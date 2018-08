Die Schweizer Großbank UBS hat MTU von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 123 auf 182 Euro angehoben. Gestützt auf eine hohe Dynamik in der Branche habe sie ihre Schätzungen für den Triebwerkshersteller deutlich erhöht, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek

Datum der Analyse: 09.08.2018

