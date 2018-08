11880 Solutions AG nach erstem Halbjahr 2018 weiter auf Turnaround-Kurs: Positives EBITDA und Umsatzwachstum auf Gruppenebene DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis 11880 Solutions AG nach erstem Halbjahr 2018 weiter auf Turnaround-Kurs: Positives EBITDA und Umsatzwachstum auf Gruppenebene 09.08.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Essen, 9. August 2018 - Im ersten Halbjahr 2018 konnte die 11880 Solutions AG einen Umsatz von 20,8 Millionen Euro verzeichnen und liegt damit über dem Vergleichswert des Vorjahres von 20,4 Millionen Euro. Das erwirtschaftete EBITDA konnte deutlich verbessert werden und beläuft sich auf 0,1 Millionen Euro gegenüber minus 0,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum 2017. Besonders erfreulich ist die Umsatzentwicklung im Digitalgeschäft: In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden 14,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2017 (EUR 13,2 Mio.) um 1,5 Millionen Euro. Im Bereich Telefonauskunft war der Umsatz mit 6,1 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2018 wie erwartet erneut rückläufig (HJ 2017: EUR 7,2 Millionen Euro). In diesem Segment entwickelte sich das Call Center-Drittgeschäft im Berichtszeitraum jedoch sehr positiv, so dass das rückläufige Anrufvolumen der Servicenummer 11880* bestmöglich kompensiert wird. Im Digitalsegment konnten in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 6.700 Neukunden gewonnen werden. Gleichzeitig konnten die Kosten weiter gesenkt werden. "Auch im ersten Halbjahr 2018 hat sich unser Unternehmen positiv entwickelt. Wir halten den Turnaround-Kurs und schaffen eine immer solidere Basis für eine erfolgreiche Zukunft unserer Gesellschaft", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Die rasant steigende Nutzung unserer Portale 11880.com und werkenntdenBESTEN.de unterstreicht, dass unsere Unternehmenskunden mit unserem Angebot ihre Kunden wirksam erreichen. werkenntdenBesten nutzen jetzt schon eine Million Verbraucher pro Monat. Genau hier setzen wir unsere Strategie in den nächsten Monaten fort und bauen unsere Services sowohl für Verbraucher als auch Unternehmer weiter aus." Den vollständigen Halbjahresbericht 2018 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte * 1,99 EUR/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Aus dem Mobilfunknetz können ggf. abweichende Preise gelten. Preis einer SMS-Anfrage nur 1,99 EUR (VF D2 Anteil 0,12 EUR) im Inland. Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com 09.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen Deutschland Telefon: 0395 - 560 99 - 0 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712395 09.08.2018

ISIN DE0005118806

AXC0091 2018-08-09/08:00