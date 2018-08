Anlegern steht auch am Donnerstag ein richtungsloser Handel bevor. Der Dax wird Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er um 0,1 Prozent auf 12.633 Punkte nachgegeben. Die jüngsten Versuche des Dax, nach oben auszubrechen, sind zuletzt allesamt gescheitert.

Den vollständigen Artikel lesen ...