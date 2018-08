Probleme im Anlagen- und Schiffbaugeschäft und negative Sondereffekte haben das Ergebnis von ThyssenKrupp deutlich belastet. So sank das EBIT von 519 auf 332 Millionen Euro und das Nettoergebnis rutschte nach einem Plus von 254 Millionen Euro im Vorjahr in die roten Zahlen. Allerdings hat sich ThyssenKrupp nun sehr ehrgeizige Ziele gesteckt.

