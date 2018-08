Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Eine Lockerung der Bestimmungen um die Zinszusatzreserve (ZZR) in Deutschland, über die derzeit diskutiert werde, würde die Allianz in den kommenden drei Jahren um 660 Millionen Euro entlasten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies könnte die Dividende für 2018 von erwarteten 8,80 auf 9,00 Euro je Aktie steigern. Für 2019 und 2020 seien jeweils 30 Cent mehr drin./edh/Zb Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-08-09/08:24

ISIN: DE0008404005