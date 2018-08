Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-09 / 07:55 *Unternehmen: International Cobalt Corp.* WKN: A2DN7F [1] Anlass der Studie: Update *Neue Vererzung auf Weltklasse Kobaltprojekt entdeckt - Aktie viel zu günstig bewertet!* Heute erreichen uns erneut sehr gute Nachrichten von unserem Unser Top-Pick International Cobalt (WKN A2DN7F) [1]. Wie das Unternehmen bekannt gibt, wurde eine neue Vererzung auf dem Blackbird Creed Projekt entdeckt. Die Beschaffenheit der Oberfläche der "Raven Prospects" genannten Vererzung weißt alle Eigenschaften auf, um nahe der Quelle einer tiefreichenden Kobaltvererzung zu liegen. Die Proben aus dem Gebiet wurden bereits zur Untersuchung in ein Labor gegeben. Mit den Ergebnissen rechnet International Cobalt (WKN A2DN7F) [1] in Kürze. *Weitere Fortschritte des Explorationsprogramms* Zusätzlich zur Entdeckung der neuen Vererzung ist es dem Geologenteam gelungen, weitere Fortschritte im Kartierungs-, Boden- und Gesteinsprobenprogramm zu erzielen. Das Programm dient dazu, die durch luftgestütze, magnetischen und elektromagnetischen Erkundungen zu verifizieren. International Cobalt (WKN A2DN7F) [1] hat die Zusammenführung der historischen Explorationsdaten, die in den 1970er und Anfang der 1980er Jahre erstellt wurden, mit den neuen Daten des aktuellen Explorationsprogramms abgeschlossen. Dadurch konnten über 20 potenzielle Bohrstellen für das geplante Bohrprogramm identifiziert werden. CEO Tim Johnston zeiget sich zufrieden mit dem Fortschritt des Explorationsprogramms: _"Ich bin von dem Fortschritt beeindruckt.Die Entdeckung des Raven Prospect bestätigt die Ansicht des Managements, dass die systematische Anwendung moderner Explorationstechniken einschließlich Geophysik und Multielement-Geochemie zu neuen Entdeckungen im Idaho Cobalt Belt fuhren werden."_ *Weltklasse Kobaltgebiet - Blackbird Creek * In der Blackbird Bergbauregion wurde die einzige Kobalt-Mine in den USA betrieben. Das Projekt unseres Top-Picks beherbergt gleich mehrere historische Kobaltvorkommen. Zwischen 1902 und 1968 fand dort extensiver Kobalt-Bergbau statt. Oberflächenproben mit 0,71 % Kobalt über 7 Meter Länge deuten auf ein erstklassiges Kobalt-Projekt hin. Das Bohrloch DDH-70-2A mit 0,4 % Kobalt über 7,9 Meter Länge hat die Hoffnung auf ein hochklassiges Kobalt-Projekt bestätigt. Historische Analysen ergaben erstklassige Kobaltkonzentrationen von knapp 2 %. Top-Geologen trauen dem Blackbird Creek Projekt Kobaltkonzentrationen von bis zu 6 % zu. Nur als Vergleich, eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [2] verfügt über Kobalt Mineralisierungen von durchschnittlich 0,55 %. Das Projekt wird nach aktueller Wirtschaftlichkeitsstudie aufgrund seiner hervorragenden geologischen Voraussetzungen als hochprofitabel eingestuft. Aufgrund der weiteren positiven News erwarten wir einen steilen Kursanstieg in den kommenden Tagen, denn unser Top-Pick International Cobalt (WKN A2DN7F) [1] ist mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 16 Mio. CAD unserer Meinung nach eklatant unterbewertet. Das Nachbarprojekt von eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [2] wird mit 130 Mio. CAD am Markt bewertet. Daher sind wir der Ansicht, dass konservativ betrachtet, eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. CAD mehr als gerechtfertigt wäre für unseren Top-Pick International Cobalt (WKN A2DN7F) [1]. *Die Übernahmeschlacht im Kobaltsektor hat begonnen - Nachbar US Cobalt für 150 Mio. CAD übernommen!* Im Kobaltsektor hat der Kampf um die besten Projekte begonnen, vor kurzem wurde bekannt, dass einer der Projektnachbarn, nämlich US Cobalt (WKN A2DSP5) [3] von First Cobalt (WKN A2ASGU) [4] für insgesamt 150 Mio. CAD übernommen wird (LINK) [5]. Wir sind der Ansicht das unser Top-Pick International Cobalt(WKN A2DN7F) [1] nun auch immer mehr in den Vordergrund rücken wird. Denn das Unternehmen besitzt aussichtsreiche Claims auch direkt neben Nachbar eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [2] Kobalt Projekt, dass das einzige produktionsbereite Kobaltprojekt mit sämtlichen Umweltgenehmigungen in Nordamerika ist und an das Kobaltprojekt Blackbird Creek des Unternehmens grenzt. Sie sehen, die Projektlage könnte besser gar nicht sein, zwischen Nachbarprojekten, die begehrt sind wie nie zuvor! Der Sektor ist in Bewegung, daher verwundert es nicht, dass International Cobalt(WKN A2DN7F) [1] vor kurzem 10 Mio. CAD von einem Investmentfond zur aggressiven Exploration erhalten hat. *Kobalt bleibt weiterhin ein gefragter Rohstoff* Bereits im Jahr 2020 sollen 75 % aller Lithium-Ionen-Batterien Kobalt enthalten. So die Experteneinschätzungen der CRU Group. Der gewaltige Anstieg seit Jahresbeginn könnte daher erst der Anfang einer langen Aufwärtsbewegung sein. Gigafactory's wie diese von Tesla werden weiter ihre Nachfrage stillen müssen. Die zukünftige Beschaffung von Kobalt aus dem Krisengebiet des Kongo wird immer schwieriger werden. Die widrigen Arbeitsbedingungen, mit welchen der wichtige Rohstoff abgebaut wird, ist den westlichen Regierungen bereits seit Längerem ein Dorn im Auge. Großkonzerne wie Tesla und VW legen zudem immer mehr Wert auf Rohstoffbeschaffung aus "krisenfreien" Ländern. Hier rückt der nordamerikanische Markt ins Visier. Dies kommt unserem Top-Pick International Cobalt (WKN A2DN7F) [1], mit seinem Projekt in politisch stabiler Lage, mehr als zugute. Der geringe Anteil primärer Kobaltproduktion bedeutet, dass das Angebot äußerst unelastisch ist. Wenn die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter steigt (wovon wir ausgehen), kann die Produktion nicht wesentlich erhöht werden, ohne gleichzeitig mehr Kupfer und Zink abzubauen. Eine steigende Nachfrage kann sich somit direkt auf den Preis auswirken und diesen weiter in die Höhe treiben. Auch wenn der Kobaltpreis etwas nachgegeben hat, so bleibt die Nachfrage gerade bei den chinesischen Batterie- und Elektroautoherstellern ungebrochen. Wir sind der Ansicht, dass der aktuelle Preis von USD 55.000 pro Tonne durch die nach wie vor sehr große Nachfrage wieder in Richtung USD 90.000 anziehen wird. Luft zum Allzeithoch von 110.000 USD pro Tonne aus dem Jahr 2008 besteht weiterhin. Institutionelle Investoren setzen daher verstärkt auf den Megainvestmenttrend Kobalt. *Die Entdeckung der neuen Vererzung bestätigt International Cobalt (WKN A2DN7F) in der Durchführung seines Explorationsprogramms. Sollte sich wirklich eine tiefreichende Kobaltvererzung bestätigen, wird diese Entdeckung auch für Aufmerksamkeit bei anderen großen Kobaltunternehmen sorgen.* *Die Zusammenführung aktueller und historischer Daten, hat die Suche nach potenziellen Bohrlöchern erheblich erleichtert, wodurch der Beginn eines Bohrprogramms in kurzer Zeit erfolgen kann. * *Nochmal zu Erinnerung, die Mineralisierung und die historischen Gehalte haben bis zu 6 % Kobalt auf dem Gebiet der International Cobalt (WKN A2DN7F) bestätig. Sollten sich dieser Gehalte durch das Bohrprogramm bestätigen, hätte unser Top-Pick einen deutlich höheren Kobaltgehalt als eCobalt Solutions *(WKN A2APZ7) [2]*, die aktuell mit 130 Mio CAD bewertet ist.* *Wir erwarten in den kommenden Wochen die Ergebnisse der Proben, sowie weiteren bedeutendem Newsflow. Die Möglichkeit so günstig bei einem der vielversprechendsten Kobaltexplorer weltweit einzusteigen bietet sich nur selten. Nutzen Sie also Ihre Chance!* *Miningstocks.expert (eine Marke von First Marketing GmbH)* *Daniel Mußler - Chief Analyst* *Botheplatz 34/1 * 69126 Heidelberg * Germany* *E-Mail: info@miningstocks.expert * Webseite: *www.miningstocks.expert [6] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Der "MiningStocks.Experts" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Botheplatz 34/1, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de [7], ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die First Marketing erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt der First Marketing. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die First Marketing im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 09, 2018 01:55 ET (05:55 GMT)