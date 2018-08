Accentro Real Estate AG: ACCENTRO Real Estate AG prüft zusätzliche Finanzierungsoptionen für beschleunigtes Wachstum nach deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme Accentro Real Estate AG: ACCENTRO Real Estate AG prüft zusätzliche Finanzierungsoptionen für beschleunigtes Wachstum nach deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2018 09.08.2018 / 08:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ACCENTRO Real Estate AG prüft zusätzliche Finanzierungsoptionen für beschleunigtes Wachstum nach deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2018 Berlin, 09. August 2018 - Die Umsatzerlöse der ACCENTRO Real Estate AG, (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, stiegen im ersten Halbjahr 2018 deutlich um 129,4 % auf 97,9 Mio. EUR (Vj. 42,7 Mio. EUR). Das EBIT nahm um 28,1 % auf 14,3 Mio. EUR zu (Vj. 11,2 Mio. EUR). Zudem wurde das Privatisierungsportfolio im ersten Halbjahr mit Zukäufen in zentralen Lagen Berlins deutlich gestärkt. Künftig plant die Gesellschaft auch in anderen Metropolregionen Deutschlands zu wachsen. Zur Beschleunigung des Wachstums prüft ACCENTRO ferner weitere Finanzierungsmöglichkeiten über den Kapitalmarkt und hat zu diesem Zweck die Baader Bank AG sowie die Quirin Privatbank AG mit der Durchführung einer Management Roadshow beauftragt. In Abhängigkeit vom Marktumfeld kann eine eventuelle Eigenkapitalmaßnahme kurzfristig umgesetzt werden. Damit verbunden ist die Erhöhung des Streubesitzes. Ansprechpartner Investor Relations Nicole Birth ACCENTRO Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin E-Mail: birth@accentro.de Tel. 030 - 887 181 10 Fax 030 - 887 181 11 Ansprechpartner Presse Jan Hutterer Kirchhoff Consult AG Borselstraße 20 22765 Hamburg E-Mail: accentro@kirchhoff.de Tel. 040 - 609 186 65 Fax 040 - 609 186 60 09.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712453 09.08.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0KFKB3

AXC0105 2018-08-09/08:30