Die britische Investmentbank HSBC hat Holidaycheck von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 2,70 auf 3,50 Euro angehoben. Eine beinahe siebenjährige Umbauphase nähere sich nun dem Ende, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neue Stärke des Online-Reiseunternehmens sei den Anlegern allerdings nicht entgangen und in den Aktien inzwischen eingepreist. Nach der starken Kursentwicklung sei eine Atempause angebracht, so der Experte./ag/jha/ Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-08-09/08:50

ISIN: DE0005495329