Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS nach Zahlen von 31 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei für die europäischen Vermögensverwalter und Fondsgesellschaften in puncto Kapitalzuflüsse insgesamt schwach gewesen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für die Deutsche-Bank-Tochter DWS kürzte er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020./edh/zb Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-08-09/08:58

ISIN: DE000DWS1007