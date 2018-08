Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem deutlichen Kursverlust am Tag der Zahlenvorlage auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel liegt unverändert bei 450 dänischen Kronen. Die Sorgen über die Hauptprodukte des Diabetesspezialisten seien übertrieben, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen hätten ergebnisseitig den Erwartungen entsprochen und die Umsätze nur knapp darunter gelegen. Das starke Wachstum im Geschäft mit den Diabetesmitteln Victoza oder Ozempic sei intakt./ck/jha/ Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-08-09/09:08

ISIN: DK0060534915