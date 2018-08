Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Weltwirtschaftsklima im dritten Quartal verschlechtert

Das Ifo-Weltwirtschaftsklima hat sich im dritten Quartal 2018 weiter eingetrübt. Der Indikator sank von 16,5 auf 2,9 Punkte und liegt damit in etwa wieder auf dem Niveau des ersten Quartals 2017. "Die Weltkonjunktur fährt nur noch mit angezogener Handbremse", erklärte das Ifo Institut. Die Lagebeurteilung der befragten Experten verschlechterte sich deutlich von 27,4 auf 17,5 Zähler, allerdings befindet sie sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Erwartungen fielen dagegen abermals sehr stark von 6,1 auf minus 10,6 Punkte und damit auf dem niedrigsten Wert seit Ende 2011.

Chinas Inflation steigt im Juli auf Viermonatshoch

Die Inflation in China hat im Juli angezogen und ist auf ein Viermonatshoch gestiegen. Die Verbraucher zahlten für Lebensmittel und Kraftstoff mehr als noch in Juni. Der Verbraucherpreisindex stieg im Juli um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Im Juni hatte die Teuerung 1,9 Prozent erreicht. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet. Chinas Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Inflation in diesem Jahr unter rund 3 Prozent zu halten.

USA verhängen neue Russland-Sanktionen wegen Giftanschlags

Wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter im englischen Salisbury verhängen die USA weitere Sanktionen gegen Russland. Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, sollen die Strafmaßnahmen in rund zwei Wochen in Kraft treten. Nach Angaben eines Beamten des Ministeriums zielen die Sanktionen auf Exporte bestimmter Technologien ab.

Zahlreiche Festnahmen von Journalisten in Weißrussland

Im autoritär regierten Weißrussland sind seit Anfang der Woche zahlreiche Journalisten festgenommen worden. Allein am Mittwoch wurden sechs Mitarbeiter unabhängiger Medien festgenommen, darunter auch ein Korrespondent der Deutschen Welle (DW). Der Sender legte Protest beim weißrussischen Botschafter in Berlin ein. Die Festnahmen erfolgten nach Behördenangaben wegen angeblich illegalen Zugängen zu kostenpflichtigen Informationsangeboten der staatlichen Nachrichtenagentur Belta.

Diplomaten: Chiles Ex-Präsidentin Bachelet wird UN-Menschenrechtskommissarin

UN-Generalsekretär Antonio Guterres will nach Diplomatenangaben die frühere chilenische Präsidentin Michelle Bachelet zur neuen UN-Menschenrechtskommissarin ernennen. Wie die Nachrichtenagentur AFP erfuhr, sagte Guterres' Stellvertreterin Amina Mohammed diese Woche vor UN-Botschaftern, Bachelet habe sich bereit erklärt, den Posten zu übernehmen. Die Personalentscheidung von Guterres müsse aber noch von der UN-Vollversammlung bestätigt werden, sagten Diplomaten in New York.

+++ Konjunkturdaten +++

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

China Erzeugerpreise Juli +4,6% (PROG: +4,4%) gg Vorjahr

China Erzeugerpreise Juli +0,1% gg Vormonat

China Erzeugerpreise Jan-Juli +4,0% gg Vorjahr

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Juni -8,8% (PROG: -1,5%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Juni +0,3% gg Vj

Philippinen BIP 2Q +6,0% gg Vorjahr (PROG +6,6%)

