Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die jüngsten Marktdaten verdeutlichten, dass sich der deutsche Wohnimmobiliensektor auch weiterhin in einer starken Verfassung befinde, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für die Unternehmen und sieht für den Sektor ein Gesamtrendite-Potenzial von 25 Prozent./edh/zb Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1ML7J1