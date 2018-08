Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Der Bonner Telekommunikationskonzern habe ein gutes zweites Quartal hinter sich und nahezu alle seine und die Konseneschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zudem habe auch bereits die US-Tochter T-Mobile US in der vergangenen Woche starke Zahlen vorgelegt./ck/zb Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-08-09/09:46

ISIN: DE0005557508