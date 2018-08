Bastei Lübbe AG: Planmäßiger Verlauf bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2018/2019 DGAP-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Bastei Lübbe AG: Planmäßiger Verlauf bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2018/2019 09.08.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation Bastei Lübbe AG: Planmäßiger Verlauf bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2018/2019 - Jahresabschluss 2017/2018 veröffentlicht - Effizienzsteigerungsprogramm verläuft planmäßig - Gesamtjahresausblick 2018/2019: Konzernumsatz von 95 Mio. Euro und positives EBIT erwartet Köln, 09. August 2018 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat ihren testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017/2018 veröffentlicht und gibt heute ihre Geschäftsentwicklung für das erste Quartal 2018/2019 bekannt. Jahresabschluss 2017/2018 veröffentlicht Bastei Lübbe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Konzern-Umsatz in Höhe von 140,2 Mio. Euro nach 146,3 Mio. Euro im Vorjahr. Bei diesem Jahresvergleich ist der im Vorjahr erfolgte Verkauf des Geschenkeartikel-Unternehmens Räder mit 15,1 Mio. Euro zu berücksichtigen, bereinigt erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 9 Mio. Euro. Positive Impulse resultierten im Wesentlichen aus dem Kerngeschäft "Buch" sowie von der Tochtergesellschaft Daedalic Entertainment (Segment "Digital"). Das Geschäftsfeld "Buch", das seit Beginn des Geschäftsjahres 2017/2018 auch die Umsätze mit eBook- und Audio-Produktionen enthält, erzielte einen Umsatz von 84,7 Mio. Euro, was im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016/2017 einem Anstieg um 21,7 % entspricht. "Erneut zeigt sich, dass unsere Erfolgsautoren, allen voran die beiden Weltbestsellergaranten Dan Brown und Ken Follett, mit ihren Romanen weit überdurchschnittliche Umsatzbeiträge leisten. Beide Blockbuster belegten im Jahresumsatzranking des deutschen Buchmarkts 2017 die Plätze eins und zwei", kommentiert Carel Halff, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG, die positive Entwicklung im Segment "Buch". Das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) lag im Berichtsjahr mit -18,0 Mio. Euro (Vorjahr: -0,3 Mio. Euro) deutlich unterhalb der Erwartungen. Hierfür sind im Wesentlichen Einmaleffekte in Höhe von 18,1 Mio. Euro verantwortlich. Diese resultieren aus außerplanmäßigen Wertminderungen von Beteiligungsgesellschaften (8,3 Mio. Euro), der Neueinschätzung der Abschreibungsverläufe bei aktivierten Autorenhonoraren (8,2 Mio. Euro) und dem Verlust der veräußerten Mehrheitsbeteiligung an der BuchPartner GmbH (1,6 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung von Ertragsteuern ergibt sich ein Periodenergebnis für den Bastei Lübbe Konzern in Höhe von -16,2 Mio. Euro nach -2,9 Mio. Euro im Vorjahr. Davon entfallen auf die Anteilseigner der Bastei Lübbe AG -12,7 Mio. Euro nach -2,1 Mio. Euro im Vorjahr. Dementsprechend errechnet sich im Berichtsjahr 2017/2018 ein Ergebnis je Aktie von -0,96 Euro gegenüber -0,16 Euro im Geschäftsjahr 2016/2017. Positiver Gesamtjahresausblick - Prognose bestätigt Das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 ist für die Bastei Lübbe AG ein Übergangsjahr, in dem die Aktivitäten auf die Entwicklung des Kerngeschäfts und einer nachhaltigen Rentabilität konzentriert werden. Gute Unterhaltung für das breite Publikum mit Weltautoren, aber auch die Erschließung neuer Zielgruppen mit spezielleren Angeboten ergänzen sich im Portfolio. Zu den Wachstumsbereichen gehören u. a. das Imprint LYX, Download- und Streaming-Angebote bei Audio und Digital-Only Inhalte. Mit einem breit angelegten Effizienz-Programm wird das Unternehmen für die Zukunft fit gemacht. Für das Geschäftsjahr 2018/2019 bestätigt der Vorstand seine bereits am 14. Juni 2018 kommunizierten Ziele eines Konzernumsatzes in Höhe von etwa 95 Mio. Euro und eines positiven operativen Ergebnisses (EBIT) in der Größenordnung von 0,5 bis 2 Mio. Euro. Beim geplanten Umsatz für das Geschäftsjahr 2018/2019 ist zu berücksichtigen, dass im Vergleich zum Vorjahr durch den Verkauf der BuchPartner GmbH Umsatz in Höhe von rund 35 Mio. Euro fehlt. Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2018/2019 Im ersten Quartal 2018/2019 (1. April bis 30. Juni 2018) erwirtschaftete der Kölner Publikumsverlag einen Umsatz in Höhe von 20,8 Mio. Euro nach 27,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Damit lag der Konzernumsatz um rund 24 % unter dem Vorjahr, bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich "Retail" (BuchPartner) reduzierten sich die Erlöse im Zuge der geschäftstypischen und programmbedingten Schwankungen in den Segmenten "Buch" und "Digital" um rund 10 %. Das Konzern-EBIT belief sich in der Berichtsperiode auf -1,2 Mio. Euro nach -0,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich sank das EBIT um 2,3 Mio. Euro auf -1,2 Mio. Euro. Grund hierfür sind im Wesentlichen der erwartete Umsatzrückgang, die höhere Aufwandsquote für Autorenhonorare und die Einmalbelastungen aus dem planmäßig verlaufenden Effizienzprogramm in Höhe von ca. 0,5 Mio. Euro. Im Jahresvergleich zeigt die konservativere Abschreibungssystematik bei den vorausgezahlten Autorenhonoraren ihre planmäßige Wirkung. Die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2018/2019 liegen im Rahmen der Erwartungen. Der Vorstand beurteilt die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr unverändert positiv. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung des Konzerns sind Vorstand und Aufsichtsrat der Überzeugung, von einer Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2017/2018 abzusehen. Derzeit wird die Effizienzsteigerung sowie Schuldenreduzierung des Konzerns klar priorisiert. "2018/2019 wird ein Jahr des Übergangs. Das Effizienz-Programm befindet sich in der Umsetzung, das Geschäft läuft stabil und im Rahmen der Erwartungen", sagt Carel Halff. Die vollständige Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2018/2019 steht im Internet unter https://www.luebbe.com/de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung. Über die Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und E-Books mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalt spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Rätselmagazine und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Hierzu gehört auch die Beteiligung am renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment". 