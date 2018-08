Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone stehen heute keine relevanten Daten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Einzig die Europäische Zentralbank gebe ihren Wirtschaftsbericht (Economic Bulletin) heraus. Dabei dürfte das Interesse der Einschätzung der preislichen Perspektiven gelten, denn diese seien vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen entscheidend für die geldpolitische Ausrichtung der EZB. Bisher sei der Preisdruck in der Kernteuerung moderat. Der Anstieg der Gesamtinflationsrate über die Zielgröße von unter aber nahe 2,0% dürfte die Notenbanker daher nicht unter Druck bringen. ...

