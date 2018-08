Seit etwa Anfang 2015 steckt das Papier von Adidas in einen ungebrochenen Aufwärtstrend und konnte vom Niveau um 50 Euro auf ein Verlaufshoch von 215,50 Euro zu Beginn dieses Jahres zulegen. Zurecht beflügelte die Fußball WM bereits im Vorfeld Aktionäre, Ab Mitte wurde jedoch Gewinne eingestrichen, wodurch Adidas wieder auf ein Niveau von 180,50 Euro zurücksetzen musste.

Traumstart

Nur wenig später konnte allerdings schon ein tragfähiger Boden im Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 200 und der Marke von 183,40 Euro präsentiert werden. Zu Anfang dieser Woche schlich die Aktie schließlich aus dem kurzfristigen Abwärtstrend heraus und wartete auf die Reaktion der Investoren am Donnerstag. Wie in der charttechnischen Besprechung vom 06. August 2018: "Adidas: Nach Korrektur im Angriffsmodus!" bereits favorisiert wurde, setzte der Kursschub an die erste Zielmarke von 203,80 Euro tatsächlich ein. Jetzt dürften die Jahreshochs ...

