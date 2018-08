Die Commerzbank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Resultate des Industriekonzerns seien insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebit) habe seine Prognose übertroffen. Die neuen mittelfristigen Ziele böten einen guten Einblick in die ambitionierten Pläne des Unternehmens./edh/ajx Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-08-09/10:53

ISIN: DE0007500001