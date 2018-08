Die Commerzbank hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Die Resultate hätten seine Prognosen übertroffen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. An seinem Gewinnziel für das Gesamtjahr 2018 halte der Rückversicherer fest./edh/jha/ Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-08-09/11:02

ISIN: DE0008402215